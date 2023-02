Napoli | allarme rientrato a Castel Volturno | Zielinski | Lobotka e Rrahmani in gruppo

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutodall’SSCN Konami Training Center di. Alla seduta di allenamento odierna hanno partecipato tutti i calciatori, compresiche, nella giornata di ieri, avevano svolto lavoro individuale tra campo e palestra. Nessun problema per loro tre che saranno a disposizione di Luciano Spalletti per il match contro lo Spezia in programma domenica per la 21esima giornata di Serie A (ore 12.30). “Tutti gli uomini hanno svolto l’intera seduta con il” ha sottolineato la SSCattraverso il proprio report giornaliero. “La squadra – si legge – ha iniziato la sessione con torello sul campo 2. Successivamente la rosa si è divisa in due gruppi che hanno ...