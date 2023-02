(Di venerdì 3 febbraio 2023) Migliaia di manifestanti in marcia a favore dellanella regione di Saigang, nel Nord del, neldel colpo di Stato che ha gettato il Paese nel caos e ha ...

Migliaia di manifestanti in marcia a favore della democrazia nella regione di Saigang, nel Nord del, nel secondo anniversario del colpo di Stato che ha gettato il Paese nel caos e ha rovesciato il governo di Aung San Suu Kyi. La regione è stata devastata pesantemente dai combattimenti tra l'...

Myanmar, cortei pro-democrazia nel secondo anniversario del golpe ... Il Sole 24 ORE

Myanmar. Distrutta la chiesa di Chan Thar La Difesa del Popolo

1 febbraio 2023 – Notiziario Mondo | Radio Bullets Radio Bullets

Cina, proteste contro restrizioni Covid. Cortei e arresti: “Via Xi e il Pcc”. FOTO Sky Tg24

Sabato 5 corteo per la pace. Percorso, piano trasporti e chiusure al ... Roma Capitale

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Foto pubblicate su Twitter rilanciano immagini del vuoto che pervade mercati e marciapiedi dei principali centri del Paese ...