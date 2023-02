Musk monetizza con Twitter e dimentica gli sviluppatori | dice Orlowski

Leggi su formiche

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Da quando è nelle mani di Elonha iniziato a cercare dire i suoi servizi. Nelle ultime ore è stato comunicato, tramite profilo @Dev, che la società non offrirà più l’accesso gratuito all’API (application programming interface) a partire dal 9 febbraio prossimo. Sarà lanciata una versione a pagamento, i cui dettagli non sono stati resi noti. Starting February 9, we will no longer support free access to theAPI, both v2 and v1.1. A paid basic tier will be available instead —Dev (@Dev) February 2, 2023 Ne abbiamo parlato con Alex, esperto di propaganda online e fondatore della società Metatron Analytics. A che cosa serve l’API? Tutti usiamo l’API che permette di analizzare i dati di ...