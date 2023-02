Muore a 43 anni l’attrice Carmen Comegna Era ricoverata per febbre alta

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 3 febbraio 2023)a Lanciano, nell’ospedale in cui era, perMonica. Aveva soltanto 43. Originaria di di Casoli in provincia di Chieti, ha recitato nel 1999 nel film Terra Rossa di Giorgio Molteni. Ha poi lavorato con Rupert Everett, Elle Macpherson e Naike Ravelli per il film South Kensington di Carlo Vanzina (2001). Altre sue partecipazioni in Una famiglia per caso, film tv di Rai Uno, in L’altra donna con Alessio Boni e Anita Caprioli e in alcune serie Rai e Mediaset da Don Matteo a R.I.S. – Delitti imperfetti. Lascia, si legge su Repubblica.it, la figlia Nina, il compagno Enrico, i genitori Donato e Rosanna e il fratello Mauro. Questo pomeriggio venerdì 3 febbraio si terranno i funerali a Casoli. L'articolo ...