Mourinho e la Roma hanno messo in atto un harakiri in piena regola Messaggero

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Ilpunta il dito controe Friedkin: stanno facendo. L’esclusione delladalla Coppa Italia ha ftornare a galla tutti i limiti della rosa. “non può contare su seconde linee all’altezza dei titolari, eccezion fatta per El Shaarawy, autore di due gol nelle ultime due partite di campionato. Gli altri, a partire da Belotti, Kumbulla, Celik e arrivando ai giovani Tahirovic e Volpatodimostrato, per vari motivi, di non essere pronti. Non un alibi per, ma un dato di f”. Una rosa del genere non consente di essere competitivi su più fronti. Tra l’altro, Dybala non può certo giocare tutte le partite, altrimenti rischia di infortunarsi. E poi c’è la questione del gioco: la squadra ...