Morta Monica Carmen Comegna | l’attrice stroncata a 43 anni da un malore improvviso

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Ètragicamente, attrice 43enne originaria di Casoli, si legge su Chieti Today. La donna si è spenta ieri mattina, giovedì 2 febbraio 2023, all’ospedale Renzetti di Lanciano dove era stata ricoverata in seguito ad unche l’aveva colpita di ritorno da un viaggio in treno. Stando a quanto si legge nei giorni scorsi aveva avuto la febbre molto alta: con il peggioramento delle sue condizioni di salute, nonostante lo sforzo dei medici, non c’è stato nulla da fare. Lascia la figlia piccola di nome Nina, il compagno Enrico, i genitori Donato e Rosanna e il fratello Mauro. Il dramma ha colpito l’intera città di Casoli, oltre che il cinema italiano. Questo pomeriggio di venerdì 3 febbraio si terranno i funerali. LA CARRIERA –...

