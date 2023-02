Mora | Il Napoli sta stupendo tutti | ha un andamento da top europeo | su Spezia-Napoli

Leggi su terzotemponapoli

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Nicola, ex calciatore del, ha parlato a "1 Football Club", su 1 Station Radio, di seguito le sue dichiarazioni: Pensieri sul successo della Juve contro la Lazio? “Ci sono processi ancora in corso e potrebbero esserci altre sanzioni. Allegri ha parlato di salvezza perché è la classifica a richiederlo. Per quanto riguarda la gara di ieri, devo ammettere che non è stata una partita entusiasmante, i bianconeri hanno ottenuto il massimo risultato con il minimo sforzo. Un buon risultato sportivo tra tante sciagure societarie” Pareri sulla crescita dei terzini ex Empoli in questo? “La copertina tende ad essere sempre degli attaccanti, però anche i difensori, in un 4-3-3 divengono fondamentali sia in fase difensiva che offensiva. Mario Rui ha finora fornito ben sette assist, uno dei ...