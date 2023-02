Monica Comegna è morta a 43 anni | aveva recitato in South Kensington e Stiamo bene insieme

(Di venerdì 3 febbraio 2023) L'attriceil 2 febbraio 2023 dopo una malattia improvvisa; in carrierain film comee nella serieall'età di 43nella giornata di giovedì 2 febbraio 2023, dopo essere stata ricoverata all'ospedale Renzetti di Lanciano. Secondo le prime notizie emerse online, l'attrice ha avuto una febbre molto alta salita improvvisamente dopo un viaggio in treno e le sue condizioni sono peggiorate improvvisamente. L'attriceiniziato la sua carriera alla fine degli'90 con ...

è morta all'età di 43 anni nella giornata di giovedì 2 febbraio 2023, dopo essere stata ricoverata all'ospedale Renzetti di Lanciano. Secondo le prime notizie emerse online, l'attrice ...Consolato Cicciù - - > Era stata ricoverata nei giorni scorsi in seguito a una febbre alta . Le sue condizioni sono peggiorate ed è morta . Tragico addio all'attrice italianaCarmen, 43 anni. 'Una fine che ci lascia sconvolti - dice ad Adnkronos il sindaco Massimo Tiberini - anche perché era così giovane'. L'inizio di carriera è a cavallo tra anni '90 e ...

Monica Carmen Comegna, l'attrice è morta a 43 anni: aveva accusato una febbre molto alta Virgilio Notizie

Monica Carmen Comegna morta dopo una febbre alta: l’attrice aveva 43 anni Corriere della Sera

Monica Comegna, febbre alta: dopo il ricovero in ospedale si aggrava e muore a 43 anni. L'attrice lascia una f ilmessaggero.it

Chieti, le viene la febbre alta e muore: addio all'attrice Monica Carmen Comegna TGCOM

Addio a Monica Carmen Comegna, attrice di Una famiglia per Caso e della serie Don Matteo Sky Tg24

L'attrice Monica Comegna è morta il 2 febbraio 2023 dopo una malattia improvvisa; in carriera aveva recitato in film come South Kensington e nella serie Stiamo bene insieme.Lascia il compagno Enrico e una figlia piccola. Ha recitato in diversi film e fiction, tra cui “Don Matteo” e “Ris – Delitti imperfetti” ...