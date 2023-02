Mondiali di ciclocross | Silvia Persico lancia la sfida alle olandesi per la maglia iridata

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Lanon è soltanto un sogno per, è un obiettivo da poter centrare almeno una volta durante la propria carriera. Un traguardo sfiorato per due volte nel corso della stagione 2022 e che la 25enne di Cene proverà a inseguire nuovamente in occasione deidiin programma a Hoogerheide dal 3 al 5 febbraio. Costretta a far i conti con un virus che le ha impedito di prendere parte all’ultima tappa di Coppa del Mondo, la portacolori della Fas Airport Service sarà la pedina principale della Nazionale Italiana guidata da Daniele Pontoni che vuole replicare il podio ottenuto dalla giovane seriana nel 2022. Un risultato alla portata diche nel corso della stagione ha mostrato un ulteriore passo in avanti nel proprio percorso ...

Scattano domani idiin programma a Hoogerheide (Olanda). Per l'appuntamento il commissario tecnico degli azzurri Daniele Pontoni ha convocato Arianna Bianchi, Valentina Corvi e Federica Venturelli ...... sia nelle gare in linea, sia appunto nel. Per restare agli ultimi risultati, Persico si ... anche per il fatto di correre in casa, partono nettamente favorite in questi. Non ci sarà ...

