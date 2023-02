Mondiali di ciclocross | quinto posto per l’Italia di Silvia Persico nel team relay

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Niente medaglia pernella giornata d’apertura deidi. Il talento della 25enne di Cene non è bastato alper difendere il titolo conquistato nel, passato nelle mani dell’Olanda. La giovane seriana in forza alla FAS Airport Service ha provato a tener a galla gli azzurri scatenando i propri cavalli sul circuito di Hoogerheide dimezzando il distacco patito nelle prime frazioni dai colleghi Filippo Fontana e Tommaso Cafueri. Un atteggiamento frutto dello svantaggio accumulato nelle prime due tornate dal portacolori dei Carabinieri e l’alfiere del DP66 Giant SMP che hanno provato a mantenerea ridosso delle migliori e transitando al termine del secondo giro con quindici secondi di distacco ...

Scattano domani idiin programma a Hoogerheide (Olanda). Per l'appuntamento il commissario tecnico degli azzurri Daniele Pontoni ha convocato Arianna Bianchi, Valentina Corvi e Federica Venturelli ...... sia nelle gare in linea, sia appunto nel. Per restare agli ultimi risultati, Persico si ... anche per il fatto di correre in casa, partono nettamente favorite in questi. Non ci sarà ...

I Mondiali di ciclocross di Hoogerheide 2023 sono ufficialmente iniziati con la Team Relay, staffetta a squadre giunta alla sua seconda edizione dopo quella dimostrativa dello scorso anno. Sei atleti ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.23 Primo successo ai Mondiali in questo format per l’Olanda. L’anno scorso aveva vinto l’Italia, ma c’erano regole differenti e hanno poi influito sul risu ...