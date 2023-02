Moioli torna al cancelletto | a Cortina test chiave in vista dei Mondiali

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Snowboardcross. Dopo dieci mesi di assenza la campionessa di Alzano sarà in gara sabato 4 febbraio (dalle 18,30) nella tappa di Coppa del Mondo. È l’occasione per rodare il motore prima della kermesse iridata in Georgia.

Non è andato come tutti si aspettavano il ritorno sulla tavola di Michela Moioli. L'azzurra, campionessa olimpica a PyeongChang 2018, è tornata in quel di Cortina d'Ampezzo a gareggiare nella Coppa de ...