Moggi si difende | 'Chiné è livoroso | non possono vietarmi di parlare'

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Lucianonon ci sta. L’ex dirigente della Juventus risponde alle accuse e all’inchiesta aperta dalla Procura Figc per via della...

Luciano Moggi si difende: "Chiné è livoroso, non possono vietarmi ... SPORTFACE.IT

Caso Juventus: Plusvalenze Riapriamo Calciopoli - IL DOSSIER DI MOGGI/Audio Affaritaliani.it

Assemblea Juve, rispunta Luciano Moggi. Difende Agnelli e gli ... Open

Inchiesta Juve: Report svela il Libro Nero di Paratici, lui si difende. Il club contrattacca Virgilio Sport

La par condicio di Pyongyang Sport del Sud

Luciano Moggi risponde alle accuse e all’inchiesta aperta dalla Procura Figc per via della sua presenza – da radiato – a bordocampo per la partita Napoli-Juventus del campionato Primavera. Lo fa all’a ...Mi sembra ci sia qualcosa che non quadri Ora Luciano Moggi, ex dirigente della Juve, è ancora molto impegnato e coinvolto nel difendere la Juve ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Adkronos ...