Moggi risponde a Chinè | «Sono già radiato | vuole fucilarmi?»

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Lucianoal Procuratore Federaledopo l’apertura di un’inchiesta nei suoi confronti Luciano, ex dg della Juventus, replica duramente al Procuratore Federaledopo l’apertura di un’indagine nei suoi confronti. Le sue parole a LaPresse. CHINE’ – «Non sanno neppure cosa significa radiazione. Vuol dire non far parte dei ruoli della federazione. Come mi sento?cose che lasciano il tempo che trovano, non mi colgono di sorpresa e non mi danno fastidio. Con me hanno trovato uno che si sa difendere. Più che radiarmi cosa posfare,? Io, non so che sviluppi possano esserci». L'articolo proviene da Calcio News 24.

4 Lucianonon ci sta. L'ex dirigente della Juventusalle accuse e all'inchiesta aperta dalla Procura Figc per via della sua presenza a bordocampo durante il match tra Napoli e Juve del campionato ...allora diretto Pistocchi: 'Il tesserato colpito da provvedimento di radiazione non può ... Con ilho già vinto una causa c/o il Tribunale di Monza. 3. Ti rode ma ti tocca retrocesso'.

