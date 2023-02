Moggi presente a Napoli-Juve Primavera | Chiné apre l’inchiesta

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Poco meno di tre settimane fa, il 14 gennaio, sui social erano rimbalzate le immagini di Lucianoai bordi del campo durante la garatrantus. Si sono scatenate sui social le domande sul come può l’ex dirigente bianconero, radiato per i fatti di Calciopoli, occupare una postazione tanto privilegiata durante una gara ufficiale? Una domanda a cui ora vuole rispondere la Procura federale che, subito dopo aver appreso la notizia a mezzo stampa corredata da immagini chiarissime, ha aperto un fascicolo d’indagine sull’accaduto. La violazione, qualora dovesse essere verificata, riguarderebbe la presenza a bordocampo di una figura nonné in lista gara né tra gli accreditati, aggravata nel caso didalla radiazione, ovvero “la preclusione a vita alla ...

