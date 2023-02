Moggi in campo a Napoli-Juve Primavera | indagine FIGC

Leggi su calcioefinanza

(Di venerdì 3 febbraio 2023) La Procura federale dellaha aperto un’sulla presenza di Luciano, ex Direttore Generale bianconero, a bordodurante la partita dellantusin casa del. Il match è andato in scena il 14 gennaio scorso. Lucianonon può accedere nel recinto di gioco di nessuna partita della Federcalcio, in L'articolo proviene da Calcio e Finanza.