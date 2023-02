... qualora dovesse essere verificata, riguarderebbe la presenza adi una figura non presente né in lista gara né tra gli accreditati (fotografi, cameramen ecc), aggravata nel caso di...La notizia è che Lucianoera alo scorso fine settimana a Cercola per il match del campionato Primavera tra il Napoli e la sua Juventus. Che ci facevasul terreno di gioco ...

Moggi a bordocampo per Napoli-Juve Primavera: la Procura Figc apre un’inchiesta La Gazzetta dello Sport

Moggi a bordocampo per Napoli-Juventus: il radiato Luciano a ... Storiesport

L'anticipazione di Moggi: "Ecco quanti punti di penalizzazione prenderà la Juve" Corriere dello Sport

Moggi: "Terremoto in casa Juve Potrebbe esserci un presidente ... Goalist