Modena-Cagliari | Serie B | probabili formazioni e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Tutto pronto per la ventitreesima giornata diB, che prenderà via stasera – alle 20:30 – con un interessante. Un match che promette spettacolo, vista la posizione di classifica non troppo distante delle due squadre. I padroni di casa stazionano in undicesima posizione con 28 punti e cercano una vittoria che possa catapultarli in piena zona playoff. Davanti agli uomini di Tesser, infatti, ci sono Pisa, Palermo e Parma nell’arco di soli tre punti. Gli ospiti, invece, occupano attualmente la sesta posizione con 32 punti e necessitano di un altro risultato positivo per continuare il proprio percorso di crescita e andare a riagganciare in classifica le prime della classe. Nel mentre, gli uomini di Ranieri hanno messo nel mirino il Bari, distante una sola lunghezza, facendo però attenzione a non incappare in una ...