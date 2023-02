Modello Bonaccini | ritratto di un uomo-immagine di L Telese

Leggi su tpi

(Di venerdì 3 febbraio 2023) In un giorno del settembre 2022, a Bologna, Stefanomi ha fatto un racconto autobiografico sintetico di sé che in qualche modo poteva sembrare anche stupefacente: «Se ci pensi io sono il segno di un tempo che cambia. Non sono laureato, non parlo le lingue, vengo da una famiglia molto umile: padre camionista e madre operaia. Sono nato in un paesino della provincia più profonda e non mi sono mai mosso da lì. Eppure…». Eppure: «Eppure sto governando per la seconda volta una delle regioni più ricche d’Italia, e ho diretto la conferenza degli amministratori locali europei. Ho battuto il M5S e la Lega malgrado tutto i pronostici. Sono la prova vivente che dopo i tempi del populismo può tornare il valore della politica come arte di governo. Scienza che serve a organizzare il lavoro degli altri».diceva queste cose già prima del famoso ...