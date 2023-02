(Di venerdì 3 febbraio 2023) Nemmeno questala Commissione Bilancio del Senato voterà glipresentati dalle forze politiche in merito al decreto. L'articolo .

Marino a Modena, occupato in occasione del Rave party di ottobre, è "in una posizione di grande di visibilità e potrebbe essere una vetrinaper i servizi alla, come ad esempio ...Quello che possiamo definire un vero e proprio nuovo concetto di, che toglie ai clienti ... le spese d'immatricolazione e messa su strada, la manutenzione ordinaria e, il ...

Mobilità straordinaria per tutti i docenti e corso-concorso per dirigenti scolastici, il milleproroghe ancora in sospeso: votazione degli emendamenti prevista la prossima settimana Orizzonte Scuola

Milleproroghe, il Governo presenta emendamenti, ma non sulla scuola. Anief continua a sperare su deroga vincoli mobilità, organico aggiuntivo e assunzioni allargate da graduatorie concorsi Orizzonte Scuola

Mobilità straordinaria docenti assunti entro 31 dicembre 2022, compresa assegnazione provvisoria: emendamento al Milleproroghe al voto Orizzonte Scuola

Un Direttore Tecnico per Monza Mobilità Comune di Monza