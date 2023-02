Milena Miconi imita Nikita Pelizon e scatena la bufera | interviene la sorella

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Tempo di nuovezioni nella casa del Grande Fratello Vip. Ieri sera, infatti, è toccato acimentarsi in una esilarantezione di. C’è da premettere che la concorrente ha recitato un copione scritto dagli autori del GF GAME NIGHT, Edoardo Tavassi e Donnamaria. Sono stati loro a darle un po’ di direttive per orientarla ad assumere determinati comportamenti. Ad ogni modo, l’esibizione della donna hato una vera e propriasul web. Vediamo per quale motivo. La tanto discussazione difatta dahato ...