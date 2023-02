Milano | residenze universitarie | riapre la nuova Viscontea di Fondazione Rui

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 3 febbraio 2023), 3 feb. (Labitalia) - Nuovi spazi più sostenibili, inclusivi, confortevoli e aperti a una ritrovata socialità, per le studentesseresidenti ma anche per coloro che, da esterni, vorranno fruirne per studiare, seguire conferenze, frequentare le lezioni del programma formativo Jump o semplicemente stare insieme in maniera piacevole. E' la, il collegio universitario dellaRui in pieno centro a(via Lamarmora) chedopo un accurato intervento di ristrutturazione e riqualificazione che ha introdotto soluzioni originali e flessibili, rispettose del pianeta e attente agli sprechi. Da aprile si potranno anche inviare le domande di ammissione per l'anno accademico 2023-24. L'edificio storico è stato infatti totalmente ...