Milano Malpensa | l' aeroporto primo in Italia per collegamenti verso l’Asia

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Con la ripresa del traffico aereo, nonostante rimanga ancora lontano dai livelli pre-Covid, l’diha realizzato uno storico sorpasso sullo scalo di Roma Fiumicino. Secondo i dati relativi al 2022 forniti da Airline Data Inc, l’aerostazione lombarda ha offerto più posti sui voli da e, con un totale di 245mila contro 222mila sedili messi a disposizione dall’romano. La scelta dida parte di molte compagnie aeree che operanotra l’, come Singapore Airlines, Air China, Neos, Korean Air e Eva Air, non è casuale. Lo scalo, infatti, è un hub strategico per il settore business e turistico, ma anche per il comparto cargo grazie alla posizione ...