Milano | due giorni di proteste anarchiche tra Stazione Centrale e carcere di Opera | massima allerta

Se lo zoccolo duro confluisse apotrebbe dar vita 'a manifestazioni improvvisate', difficili ... Per l'attentato incendiario con le molotov che ha distrutto, domenica notte,auto della ...Quattro ordinanze di custodia cautelare in carcere eseguite a Benevento,, Perugia e Ancona, a cui si è aggiunto l'arresto in flagrante di un italiano trovato in ... gestito dadegli indagati. ...

"Due giorni di anarchia per Cospito": manifestazioni e tensioni Today.it

MILANO. DUE AGGRESSIONI IN PIAZZA LEONARDO DA VINCI E ... Mi-Lorenteggio

Milano, picchiano una guardia giurata, poi accoltellano un coetaneo: 4 trapper arrestati Il Fatto Quotidiano

Milano, trapper 20enni si filmano mentre picchiano vigilante e accoltellano un coetaneo: arrestati per tentato omicidio Corriere Milano

A Milano grande live di due band metal: Gloryhammer e Alestorm Agenzia askanews

Annunciata la data della riapertura al pubblico il Terminal 2 dell'aeroporto di Malpensa: sarà il 31 maggio 2023, in vista della stagione estiva. Lo hanno reso noto, giovedì 2… Leggi ...Due su due. Settimana positiva in Eurolega per Milano , che sfrutta il sostegno del Forum per cogliere un altro successo dopo quello di martedì sul Baskonia: 74-68 contro… Leggi ...