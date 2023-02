Milano | 38enne muore in un incidente poco dopo aver fatto una donazione per le vittime della strada

Leggi su tpi

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Un amaro e beffardo scherzo del destino ha spezzato la vita di Luca La Civita,di Sulmona, morto lo scorso 31 gennaio in unle avvenuto sulla A4, tra l’uscita di Fierae lo svincolo con viale Certosa. Da pochi giorni si era iscritto insieme al fratello all’associazione per le, donando un contributo volontario per prevenire i sinistri mortali. Luca è il fratello dell’ex sindaco di Sulmona e assessore regionale Franco La Civita, si era trasferito da tempo a Bergamo per lavoro. Il pomeriggio di tre giorni fa stava tornando verso casa a bordo del suo furgone, quando per cause ancora da stabilire ha tamponato un camion. Lo zio del, l’imprenditore alberghiero di Praiano Salvatore Gagliano, ha ...