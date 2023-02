Milan | ufficiale la cessione di Lazetic | i dettagli del trasferimento

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Markolascia ile vola in Austria. Arriva il comunicatodel club rossonero che conferma l’affare Markopassa all’Altach, club che milita nel campionato austriaco. L’attaccante si trasferisce in prestito secco dal, che ne ha comunicato la partenza. IL COMUNICATO – ACcomunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, le prestazioni sportive del calciatore Marko Lazeti? allo SCR Altach fino al 30 giugno 2023. Il Club augura a Marko il meglio per il prosieguo della Stagione Sportiva. L'articolo proviene da Calcio News 24.