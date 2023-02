Milan-Maignan | difficile il recupero per la Champions | le ultime

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Per il rientro diildovrà attendere ancora un po’ di tempo e forse non sarà la sfida contro il Tottenham l’occasione giusta Per il rientro diildovrà attendere ancora un po’ di tempo e forse non sarà la sfida contro il Tottenham l’occasione giusta. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il portiere francese necessità ancora di un po’ di tempo prima di tornare in campo. Forse Monza è la soluzione giusta per non accelerare i tempi. L'articolo proviene da Calcio News 24.