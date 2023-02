Milan | l’esclusione di Pioli apre nuovi scenari | i tifosi si interrogano

Ilha effettuato un cambio nella lista Champions. Al contrario ...un solo cambio nella lista presentata in precedenza con'...un solo cambio nella lista presentata in precedenza con...... il nome dello svedese non è presente nella lista che ilha consegnato all' Uefa .'unico cambio depositato dai rossoneri vededi Dest e'inserimento di Thiaw . Mike Maignan è ...

Milan, lista Champions: Ibrahimovic e Dest verso l'esclusione Sportitalia

Lista Champions League: esclusione choc in casa Milan! Il Pallone Gonfiato

Ibrahimovic fuori dalla lista Champions. Milan, out anche Maignan ... Affaritaliani.it

Inter-Milan, le probabili formazioni del derby Sky Sport