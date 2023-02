Milan | Ibrahimovic torna ad allenarsi | tempi di recupero ancora incerti

Il ritorno sul campo di Zlatansegue di poche ore la sua esclusione dalla lista Champions presentata dalla società. . 3 febbraio 20236 Arrivano , finalmente, buone notizie per Stefano Pioli in vista delle prossime sfide. Nella giornata di oggi, a distanza di ben otto mesi dall'ultima volta, Zlatanha infatti svolto la prima parte dell'allenamento in gruppo , proseguendo solo successivamente il suo programma personalizzato. Il suo rientro in pianta stabile, nelle sedute con il resto ...

Arriva una buona notizia da Milanello per il Milan e per Stefano Pioli: Zlatan Ibrahimovic ha svolto insieme al resto della squadra la prima seduta di allenamento di venerdì dedicandosi alla fase di ...Domenica 5 febbraio va in scena l'atteso derby tra Milan e Inter: l'uomo più atteso è ancora una volta Hakan Calhanoglu.