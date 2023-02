Migranti | tragedia a Lampedusa | sbarco con 8 cadaveri a bordo | tra cui una donna incinta

Leggi su tpi

(Di venerdì 3 febbraio 2023)con 8Ancora unanel Mediterraneo, al largo di. Nella tarda serata di ieri, 2 febbraio 2023, la motovedetta della Guardia costiera ha soccorso un barcone a 42 miglia dall’isola. Un’altradel mare al largo di. Adel barchino ci sono 46 persone, oltre a 8. L’imbarcazione è stata soccorsa in acque Sar maltesi. La motovedetta si è poi diretta verso il molo Favarolo dell’isola delle Pelagie. Nel corso del viaggio una madre ha visto il suo neonato morirgli fra le braccia. Per il freddo della notte. Ha deciso di gettarlo in mare, un’altra persona si è tuffata per recuperarlo ed è ...