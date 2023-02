Migranti | terremoti e altri disastri I 30 anni di Rocca alla Croce Rossa

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 3 febbraio 2023) La gestione dellasotto la guida di Francesconon sembrerebbe eccellere per trasparenza. Indennità ad personam, fondi prelevati dalle donazioni del terremoto di Amatrice e l’abbandono della diagnostica territoriale per dedicarsi agli appalti dei centri di accoglienza banditi del ministero dell’Interno sono solo una parte di quanto emerge dal racconto del giornalista Cristiano Adolfo Degni nel libroSpa. La gestione dellasotto la guida di Francesconon sembrerebbe eccellere per trasparenza Degni, volontario della Cri, per oltre 30ha analizzato quanto sarebbe accaduto all’interno di una delle associazioni umanitarie più importanti d’Italia. Una serie di fatti che sono quanto c’è di ...