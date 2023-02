Registrazione audio di "Collegamento con Sergio Scandura sulla tragedia al largo di Lampedusa, una motovedetta della Guardia costiera haun barcone con 46e 8 cadaveri a bordo, di ...La motovedetta ha tratto in salvo 42e recuperato otto corpi senza vita tra cui tre donne e cinque uomini. Dalle prime dichiarazioni dei sopravvissuti, riferisce la Guardia costiera, sembra ...

Migranti: soccorso barcone, a bordo 8 cadaveri - Cronaca Agenzia ANSA

Migranti, soccorso in mare a largo di Lampedusa: 8 morti a bordo - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Migranti, soccorso barcone con decine di nordafricani: a bordo 8 cadaveri TGCOM

Migranti, barcone soccorso in arrivo a Lampedusa: a bordo 8 cadaveri, anche donna incinta Sky Tg24

Migranti: soccorso barcone, a bordo 8 cadaveri - Ultima Ora Agenzia ANSA

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Nella serata di ieri, le autorità marittime maltesi hanno richiesto la collaborazione della Guardia Costiera italiana per soccorrere un barchino in difficoltà in acque di responsabilità SAR maltesi ...