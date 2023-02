(Di venerdì 3 febbraio 2023) Ci sono anche 8 persone morte suldiche è stato, in acque Sar Maltesi, da una motovedetta della Guardia costiera che sta per arrivare al molo di Lampedusa. I militari hanno ...

Ci sono anche 8 persone morte sul barcone diche è stato, in acque Sar Maltesi, da una motovedetta della Guardia costiera che sta per arrivare al molo di Lampedusa. I militari hannol'imbarcazione, con a bordo decine ...Ci sono anche 8 persone morte sul barcone diche è stato, in acque Sar Maltesi, da una motovedetta della Guardia costiera che sta per arrivare al molo di Lampedusa. I militari hannol'imbarcazione, con a bordo decine ...

Migranti, soccorso barcone con decine di nordafricani: a bordo 8 cadaveri TGCOM

Migranti, barcone soccorso in arrivo a Lampedusa: a bordo 8 cadaveri, anche donna incinta Sky Tg24

Migranti: soccorso barcone, a bordo 8 cadaveri - Attualità | l'Adige.it l'Adige

Migranti: soccorso barcone, a bordo 8 cadaveri La Prealpina

Migranti: soccorso barcone, a bordo 8 cadaveri Agenzia ANSA

In otto non ce l'hanno fatta. Quando una motovedetta della guardia costiera ha soccorso un barcone con una cinquantina di migranti a bordo in acque di competenza maltese, ha trovato otto morti, di cui ...Ci sono anche 8 persone morte sul barcone di migranti che è stato soccorso, in acque Sar Maltesi, da una motovedetta della Guardia costiera che sta per arrivare al molo di Lampedusa. Tre vittime sono ...