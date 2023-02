Migranti | Ricci | ' Pesaro pronta ad accogliere ma approdo in porti lontani irrazionale'

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Roma, 3 feb. (Adnkronos) - "Eravamo e rimaniamo pronti per una accoglienza seria e diffusa. Spero che abbiano deciso di far attraccare la nave in un porto più vicino e sicuro. L'in". Così Matteodel Pd, sindaco di, sulla decisione - poi rivista- di inviare una nave Ong nella città marchigiana.

"Da sindaco e da essere umano - prosegue- mi chiedo se sia normale che l'imbarcazione, ora davanti alla costa libica, debba fare oltre 2mila chilometri per raggiungere il porto di Pesaro. Che ...Gli incontri operativi proseguiranno nelle prossime ore, per garantire un'accoglienza adeguata', spiega. A bordo dell'imbarcazione ci sono sicuramente 35 minori, ai quali potrebbero aggiungersi ...

Migranti, Ricci: su nave Ong Pesaro pronta a fare la sua parte Agenzia askanews

Migranti: annullato l'approdo a Pesaro dei migranti. Ricci "Eravamo ... San Marino Rtv

Migranti, nave Ong in arrivo a Pesaro. Ricci: “Faremo la nostra parte ... il Resto del Carlino

Sbarco migranti al porto di Pesaro. Ricci: "Faremo la nostra parte ... Redazione ETV Marche

Redistribuzione migranti, Ricci (PD): " Strano il governo" Tag24

Pesaro.- Contrordine : il Ministero ha annullato l'approdo a Pesaro della nave con 100 migranti. Lo comunica il sindaco Matteo Ricci che questa mattina aveva annunciato l'arrivo della Sea Eye 4 per i ...PESARO - «Noi eravamo e rimaniamo pronti per una accoglienza seria e diffusa. Spero che abbiamo deciso di far attraccare la nave in un porto più vicino e ...