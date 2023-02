Migranti | Meloni | legittimo Italia ponga tema movimenti primari

... sul tavolo il sostegno all'Ucraina, la questione energetica , le norme sugli aiuti di Stato e il dossier. Il settimana tedesco ironizza sulla svolta moderata dida quando è a ...Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia, parlando con i giornalisti a Stoccolma. 3 febbraio 2023

Migranti, il Consiglio d'Europa ha chiesto al governo Meloni di ritirare il decreto Ong Fanpage.it

Cos'è il Piano Mattei di cui parla tanto Giorgia Meloni Today.it

"Sono traghetti": l'attacco di Giorgia Meloni alle navi Ong Today.it

La nuova rotta dell’Ue sui migranti che piace al governo Meloni Linkiesta.it

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Meloni vola in Germania e in Svezia con il fardello del caso Donzelli e Delmastro, ma non solo: sul piatto anche gli aiuti di Stato ...