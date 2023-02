Migranti | 8 persone morte di fame e freddo in mare | anche una donna incinta e un neonato

Il neonato morto per il freddo - Secondo quanto raccontato dai, mancano all'appello anche due dispersi. Letratte in salvo hanno riferito che sul barcone c'era una donna con il suo ...Altre ottosarebbero morte di fame e di freddo, 5 uomini e 3 donne di cui una incinta. Ihanno raccontato ai mediatori culturali di essere partiti da Sfax, in Tunisia, alle ore 3 di ...

Approccio Hotspot in Italia ed “habeas corpus” delle persone ... Giustizia Insieme

Migrantes accusa il Governo. Discrimina chi entra nel Paese LA NOTIZIA

Nella notte è stato soccorso un barcone di migranti diretto a Lampedusa con a bordo anche otto cadaveri Il Post

Migranti, il Consiglio d'Europa: il governo italiano ritiri il dl sulle Ong. Il Viminale: operano fuori dalle norme - ItaliaOggi.it Italia Oggi

Le persone migranti, intrappolate nei boschi al Nord della Serbia ... Melting Pot

Sul primo natante, con 37 persone originarie di Camerun ... una delle quali incinta. Tra i migranti salvati, che dovrebbero essere 46, anche due donne incinte. Secondo quanto raccontato dai migranti ...“Dicono che Ancona è lontana, che i migranti stanno male… ma stanno settimane sulla ... l’iter per l’approvazione dell’accordo di Escazú per la tutela delle persone che si battono per l’ambiente Il ...