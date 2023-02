Migranti | 8 cadaveri trovati su un barcone | anche una donna incinta Morto un neonato | il corpo gettato in mare Aperta inchiesta

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 3 febbraio 2023) C’èunatra gli ottoche sono statia bordo di undisoccorso dalla guardia costiera. La motovedetta Cp324 è intervenuta nella notte tra il 2 e il 3 febbraio in acque Sar Maltesi, a 42 miglia da Lampedusa, e ha tratto in salvo 42 persone di origine nordafricana, portandole all’hotspot di contrada Imbriacola, sull’isola siciliana. Secondo le testimonianze raccolte dai soccorsi, oltre agli 8 morti ci sonoaltre due vittime: una è undi freddo, il cuiè stato lasciato indalla madre disperata. I corpi risono di cinque uomini e tre donne, una delle quali in avanzato stato di ...