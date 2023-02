Migrantes accusa il Governo. Discrimina chi entra nel Paese

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Il primo punto che ogni volta tocca ribadire è che la gente si sposta, da sempre, e si sposterà per sempre. Nel 2021 il numero di migranti internazionali è stimato intorno ai 281 milioni di persone. Parliamo del 3,6% della popolazione mondiale. Due terzi di loro si spostano per motivi di lavoro. Cento milioni di loro sono migranti forzati, persone che non “scelgono” di partire ma che “devono” partire per occuparsi della propria sopravvivenza.ilsulla gestione dei migranti: “Solidali con gli ucraini enti con altri” La fondazione(che questi presunti cattolicissimi membri deldovrebbero leggere tutti i giorni, esse un autorevole e importante organismo pastorale della Cei) l’aveva scritto già a dicembre e ieri l’ha ripetuto ...