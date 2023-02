Michele Padovano esclusivo | Mi sentivo Escobar Ora voglio rivivere

(Di venerdì 3 febbraio 2023) La libertà, ora, è nell'aria fresca cheavverte intorno a sé , in quelle albe e in quei tramonti ripulite ormai prive di terrore e d'una vita che ricomincia a pulsare. Il verdetto ...

La libertà, ora, è nell'aria fresca cheavverte intorno a sé , in quelle albe e in quei tramonti ripulite ormai prive di terrore e d'una vita che ricomincia a pulsare. Il verdetto della Corte d'Appello di Torino - ...- Arrestato con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, è stato completamente assolto. Ha passato 3 mesi in carcere e 8 ai domiciliari, ha perso tutto. 'Nessuno ...

