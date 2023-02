(Di venerdì 3 febbraio 2023) "Di nuovo aper il vertice Ue - Ucraina con Volodymyr Zelensky, Ursula von der Leyen e Josep Borrell. Non ci sarà tregua nella nostra determinazione". Lo scrive in un tweet il presidente del ...

"Di nuovo aper il vertice Ue - Ucraina con Volodymyr Zelensky, Ursula von der Leyen e Josep Borrell. Non ... Lo scrive in un tweet il presidente del Consiglio europeo, Charles. "Vi ...Vi supporteremo inoltre in ogni fase del vostro viaggio verso l'Ue" ha assicurato. Oltre agli allarmi aerei hanno risuonato in tutto il Paese. Sempre molto aggressive le parole che ...

Michel a Kiev, sostegno a ogni fase del viaggio verso l'Ue Agenzia ANSA

Ucraina: continua la carneficina. Il presidente del Consiglio europeo Michel a Kiev TGLA7

Michel a Kiev: "Sostegno a ogni fase del cammino verso l'Ue" - Europa Agenzia ANSA

Michel a Kiev, sostegno a ogni fase del viaggio verso l'Ue l'Adige

Michel a Kiev, sostegno a ogni fase del viaggio verso l'Ue La Sicilia

Una decina di attacchi russi respinti. Michel: "sostegno a ogni fase del viaggio verso l'Unione Europea". Medvedev: "l'Ucraina sarà gettata nella pattumiera della storia". Zakharova: "L'Europa affonda ..."Di nuovo a Kiev per il vertice Ue-Ucraina con Volodymyr Zelensky, Ursula von der Leyen e Josep Borrell. Non ci sarà tregua nella nostra determinazione - ha scritto un tweet il presidente del ...