Mia Ceran | «Mi fermo dopo il parto perché non riesco a fare tutto Se ho paura di sparire? Certo | ma ho coraggio»

La giornalistaè in dolce attesa e ha deciso di fermarsi, quindi chiude in anticipo il suo programma intitolato Nei tuoi panni , in onda tutti i pomeriggi su Rai2. Condurrà comunque lo show fino al 3 marzo,...si ferma e ha deciso di concludere in anticipo il suo programma Nei tuoi panni in onda su Rai Due . "Per molti mesi, sulle ali dell'entusiasmo, sono stata convinta che avrei lavorato fino al ...

Mia Ceran ha comunicato di prendersi una pausa dal mondo della televisione, il motivo è inaspettato, ecco quale “ Dopo il parto mi prenderò una pausa, fino all’autunno ” annuncia Mia Ceran su Instagra ..."Per molti mesi, sulle ali dell'entusiasmo, sono stata convinta che avrei lavorato fino al giorno in cui sarebbero arrivate le contrazioni. E invece mi fermo”. La giornalista Mia Ceran annuncia così, ...