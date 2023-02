Meteo Italia | freddo | la previsione di Giuliacci per i prossimi giorni

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Dopo una lunga fase di tempo stabile dalla metà di dicembre, sono cambiate le condizioniin. Le temperature elevate ed insolite che si sono registrate tra Natale e Capodanno hanno pian piano lasciato spazio all’arrivo dell’inverno che porta con sé clima rigido, temperature basse (in molti casi prossime o sotto lo zero) e neve soprattutto in montagna, ma anche a quote basse. E la fase invernale si protrae anche nel mese di febbraio. Stando a quanto scrive Mariosul suo sito, proprio a febbraio ci aspettano settimane sotto lo zero: “L’arrivo del gelo è confermato, e probabilmente si materializzerà anche prima di quanto previsto. Sta insomma per iniziare una fase di tempo decisamente invernale, probabilmente la più aspra di questo inverno, e con le temperature in picchiata ci sarà chiaramente anche occasione per ...