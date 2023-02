Meteo | in Lombardia weekend di sole e vento | tra domenica e lunedì brusco calo termico

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Milano, 3 feb. (Adnkronos) - Intense correnti da settentrione determinano sullaun temposo eggiato, con la possibilità di deboli nevicate sui crinali di confine tra venerdì e sabato, ma con temperature piuttosto miti in pianura e nelle valli per effetto dei venti di caduta. Il bollettinodi Arpaindica, tra, il rapido passaggio di un nucleo più fresco ed instabile, ma senza effetti di rilievo sulla regione, salvo un marcatoe qualche debole nevicata possibile lungo le aree confinali alpine. Successivamente tendono a prevalere correnti orientali o nordorientali , con giornate per lo piùggiate e bassa o molto bassa probabilità di ...