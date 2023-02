Meta vola a Wall Street (+23%) dopo risultati e annuncio buyback

(Di venerdì 3 febbraio 2023) NEW YORK –. Mark Zuckerberg ha annunciato un’operazione di controllo dei costi dell’azienda, definendo il 2023 un “anno di efficienza” per il colosso dei social media, e un programma dida 40 miliardi di dollari,che i ricavi del gruppo sonoal di sopra delle attese. Tutti L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Facebook perde utenti e medita di lasciare l’Europa WhatsApp utilizzato da oltre un miliardo di persone al mondo tutti i giorni Fiducia consumatori e imprese alle stelle. Record dal 2007 Di Maio lancia il piano straordinario sull’export Partenze estive: 27 milioni in viaggio ma si riducono durata e spesa Open Fiber, ...

NEW YORK -a Wall Street. Mark Zuckerberg ha annunciato un'operazione di controllo dei costi dell'azienda, definendo il 2023 un 'anno di efficienza' per il colosso dei social media, e un programma di ...Due tentativi mancati dallaCatania sotto porta e forzatura di Alonso nel provare il tiro in ... A due dalla fine, Dovarasul secondo palo respingendo la sventola di Luizinho, mentre Dal Cin ...

Meta dimentica il Metaverso e vola in Borsa: il miglior giorno della sua storia Il Sole 24 ORE

Meta Platforms vola a Wall Street, assist non solo dai conti Borsa Italiana

La diretta da Wall Street | Meta accantona il metaverso, punta sull’AI e vola in borsa (+25%). Nasdaq +3,2% Milano Finanza

Meta vola in Borsa grazie all’AI. Ecco cosa sta succedendo Wall Street Italia

Meta vola (+24,3%) con il buyback da 40 miliardi. Utili in calo ma meglio delle attese. Zuckerberg: anno di efficienza Milano Finanza

Meta vuole punta all'AI: una scelta che ha fatto balzare il titolo in Borsa. Anche se il metaverso non verrà completamente abbandonato.Condizioni macroeconomiche che stanno mettendo in difficoltà soprattutto i principali player del settore, a partire da Meta e Alphabet, così come pesano la concorrenza di TikTok e per alcuni operatori ...