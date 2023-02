Messina Denaro | Procuratore Palermo | “A tutto pensava tranne che a farsi catturare”

(Di venerdì 3 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Questo è uno strano Paese in cui erano passati pochi minuti dall’arresto, un grande successo per l’Italia, e sono iniziati i ‘murmurii’: ‘Si è fatto prendere’, ‘Non era più lui’. Sono tutte considerazioni che ognuno può fare, i fatti, però, sono un lavoro impressionante fatto dai carabinieri e un uomo che ache a”. Così, ildiMaurizio de Lucia parlando con gli studenti del Liceo Gonzaga di, sull’arresto del boss mafioso. “La Repubblica ha un debito che non si può colmare – quello verso le vittime della mafia – che impone un adempimento. La cattura dell’ultimo stragista è un debito verso suoi martiri che in qualche misura il 16 gennaio è stato ripagato”., ha detto ...

Chefosse malato è una voce che girava, altre indicazioni non mi pare siano state date, ma siccome io l'indagine l'ho fatta so quando e come è stato individuato. Uno degli scopi adesso ...Maurizio De Lucia , procuratore di Palermo , ha parlato di Salvatore Baiardo e della sua profezia su Matteodurante un incontro dibattito al Gonzaga. "C'è una grande differenza tra il mondo in cui succedono le cose e il mondo in cui si dice che potrebbero succedere. Io parlo del primo. Non ...

A una manciata di giorni dall'arresto di Matteo Messina Denaro un altro superlatitante, stavolta appartentente alla 'Ndrangheta, sfuggito alla giustizia per 17 anni, è stato catturato. Non nel suo ...«C’è una grande differenza tra il mondo in cui succedono le cose e quello in cui si dice che potrebbero succedere. Io parlo del primo caso, so come è andata, conosco le indagini. Detto questo, io ...