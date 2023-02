Messina Denaro | procuratore de Lucia | Stop a informazione da buco della serratura

Leggi su tg24.sky

(Di venerdì 3 febbraio 2023) "Parlare delle amanti del boss, delle pillole che prendeva non è stato un buon servizio. Diciamo che alcuni media hanno guardato dalabdicando al ruolo importante che hanno. Peraltro a me da cittadino sapere certi particolari non interessa proprio ". Lo ha detto ildi Palermo Maurizio de, intervenendo a un incontro con degli studenti palermitani, a proposito degli articoli e dei servizi tv sulle amanti del capomafia Matteo. "Non c’è un momento in cui questo Paese riesce a stare unito e festeggia i successi" ha aggiunto il. "Occorre anche fare una riflessione su come funziona il mondo dei media - ha detto -: le trasmissioni hanno riguardato profili dietrologici o profili che riguardano la ...