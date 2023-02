Messa a disposizione | come aumentare le convocazioni da parte delle scuole con la mad online Voglioinsegnare it

Leggi su orizzontescuola

(Di venerdì 3 febbraio 2023)amplia i propri servizi di invio della MAD per rispondere alle necessità degli aspiranti docenti, ed aiutarli a ottenere un incarico nel mondo della scuola. Con il nuovo servizio OnDemand aumenta l’efficacia dell’invio: è infatti possibile selezionare i singoli istituti scolastici per effettuare un invio mirato solo per lescelte direttamente dal futuro docente L'articolo .