Mercato | gli svincolati Vrsaljko e Dzyuba nella stessa squadra in Serie A!

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 3 febbraio 2023) La sessione di calciosi è conclusa ufficialmente il 31 gennaio, inA non si sono registrate grandi trattative e i colpi più importanti si sono verificati all’estero. In particolar modo l’innesto da capogiro è stato piazzato dal Bayern Monaco, l’arrivo di Cancelo è diventato ufficiale. Il club tedesco si è assicurato le prestazioni del portoghese in prestito con riscatto fissato a 70 milioni di euro, la cessione del Manchester City è diventata inevitabile dopo la rottura con l’allenatore Guardiola. Un altro innesto di altissimo livello è stato chiuso dall’Arsenal, la capolista della Premier League ha chiuso l’accordo con il centrocampista Jorginho. Foto di Hannah McKay / AnsaGli, trattative inA E’ ancora aperto il ...