Meloni | Stato sotto attacco Chiede abbassare toni anche ai suoi

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Magari per qualche minuto ha sperato davvero che le questioni interne non la avrebbero seguita in giro per l'Europa, che il caso Donzelli-Delmastro non avrebbe intaccato la doppia visita: quella in mattinata a Stoccolma con il premier svedese Ulf Kristersson e, soprattutto, l'esordio a Berlino e l'incontro bilaterale con il cancelliere tedesco, Olaf Scholz. Due incontri preparatori del Consiglio europeo straordinario della settimana prossima che, sui due dossier fondamentali - ossia gestione dei migranti e risposta all'Inflaction reduction act americano - già parte in salita per Giorgia. L'illusione comunque deve essere durata davvero poco. E non soltanto perché da giorni le opposizioni le chiedono di prendere una posizione chiara sulla diffusione, fatta da duefedelissimi, di conversazioni avute in regime di 41 bis dall'anarchico Alfredo ...