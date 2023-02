Meloni ridisegna in casa i servizi segreti. Continuità con Draghi. È alta tensione nel governo

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Ha ascoltato tutti, ha deciso da sola. Com’è nel suo stile, certo. E chissà allora se a indisporre i molti altri, gli auditi e poi ignorati, interrogati e quindi messi di fronte al fatto compiuto, ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

...chel'organismo. Contiamo di farlo in 2 - 3 mesi'. Lo scorso 14 dicembre è stata approvata la riforma dell'Aifa con un decreto legge, uno dei primi provvedimenti del governo. La ...Tuttavia, per riuscire a raggiungere questo risultato, in linea con quanto è stato programmato nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza chela rete assistenziale e dei ...

Idrocarburi: l’Italia si lega mani e piedi al Nordafrica Nigrizia.it

Spiagge a gara, Meloni tra le pressioni dell'Europa e il no dei balneari Strisciarossa

Roma, Berlino, Parigi. I tre passi di Meloni con lo sguardo all'Ue Formiche.net

Il governo Meloni snobba il Forum di Davos e isola ancora di più l’Italia Linkiesta.it

Autonomia misteriosa La Ragione

I vertici dell'intelligence restano tutti, nonostante il cambio del governo. Ma la rimozione dei due vicedirettori dell'Aise conferma un metodo e una strategia. Il metodo è quello del quadrilatero: la ...La premier ha rapidamente messo da parte il sovranismo. Non si capisce quale sia la strategia: i casi di Priolo, Ita, Ilva eTim ...