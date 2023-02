Meloni in visita a Scholz Il “mea culpa” dei giornali tedeschi | “Temevamo il caos nella Ue | invece no…”

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Il premier Giorgiaè arrivata questa mattina a Stoccolma, al palazzo del governo, per incontrare il primo ministro Ulf Kristersson. Subito dopo,raggiungerà Berlino per il bilaterale con il Cancelliere tedesco Olaf. Sostegno all’Ucraina, energia, aiuti di Stato, migranti. La prima volta di Giorgiaa Berlino sarà anche l’occasione per affrontare alcuni dei temi caldi dell’agenda europea. Attesa alla Cancelleria federale tedesca alle 15.30, la premier italiana incontrerà il cancelliere Olafsubito dopo lain Svezia, paese che ha la presidenza della Ue. Un esordio, quello dia Berlino, preceduto da incontri informali cona margine dei Vertici Ue-Balcani Occidentali a Tirana lo scorso 6 dicembre e ...

... la premier italiana incontrerà il cancelliere Olaf Scholz subito dopo lain Svezia, paese che ha la presidenza della Ue. Un esordio, quello dia Berlino, preceduto da incontri ...Perè anche la primain una capitale Ue: la scelta della Svezia, presidente di turno dell'Unione, è significativa e mostra l'intenzione di stabilire un "più intenso dialogo bilaterale" ...

Meloni in visita a Stoccolma, focus su economia e migranti Agenzia askanews

Aiuti di stato, ecco cosa chiederà Meloni a Scholz Il Sole 24 ORE

Meloni oggi a Stoccolma. proverà a convincere la Svezia sulla questione migranti. Poi a Berlino da Scholz - ItaliaOggi.it Italia Oggi

Visita del Presidente Meloni in Libia | www.governo.it Governo

La visita di Meloni con Descalzi in Libia Staffetta Quotidiana

Stoccolma, 3 feb. (askanews) - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è questa mattina a Stoccolma per incontrare il primo ministro ...Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni oggi sarà a Berlino per il suo primo bilaterale ... La prossima settimana non si esclude inoltre una visita all'Eliseo per incontrare il presidente francese ...